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喬曉陽：中共無辜負香港應獲尊重理解及擁護

2021-06-22 列印
　　全國人大法律工作委員會前主任委員、《基本法》委員會前主任喬曉陽接受報章訪問時，談及中國共產黨並無辜負香港，「應該得到香港市民們法理上的尊重、理智上的理解、情感上的信任和行動上的擁護」。

　　他指香港社會應從「法的精神」層面返本歸真凝聚新共識，化解部份港人對中國共產黨的負面心結，才能確保「一國兩制」在香港行穩致遠。他又稱香港需要德才兼備的建制力量，也需要忠誠反對派，認為憲法和《基本法》為忠誠反對派保留政治參與空間。



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