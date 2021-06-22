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東莞全市檢測 麻涌鎮封閉

2021-06-22 列印
東莞全市檢測 麻涌鎮封閉
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　　內地過去一日新增十七宗新型肺炎確診病例，只有一宗本土病例來自廣東，患者為東莞市麻涌鎮一名十九歲學生，是早前一名確診患者的密切接觸者，其就讀的學校進行封閉管理。東莞市昨日起對全市人員展開核酸檢測，麻涌鎮全鎮實施封閉管控。

　　另外，台灣新增七十五宗確診病例，全屬本土個案，為上月十九日三級警戒實施後，單日個案首次低於一百宗，再多二十名患者死亡。就美國向台灣捐贈二百五十萬劑疫苗，在北京，外交部發言人趙立堅敦促美方不要借藉疫苗援助搞政治操弄，干涉中國內政。



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