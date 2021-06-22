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11地區運動員抵日隔離檢疫

2021-06-22 列印
　　東京奧運下月揭幕，東京奧組委對十一個疫情嚴重或出現變種病毒地區的運動員，施加更嚴格防疫限制，其中印度運動員被要求抵埗後首三日，不得與其他國家的人員有任何接觸。

  印度奧委會去信表達不滿，批評限制不公平及歧視，印度運動員在開幕前五日才獲准入住選手村，會令他們損失時間提升狀態，強調代表團出發前都已完成接種兩劑疫苗，並會連續七日進行病毒檢測，確保無受感染後再前往東京。東奧主辦方昨日終決定將賽事入場觀眾人數上限定為一萬人，前提是不能超過場地可容納人數的一半。



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