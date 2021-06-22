李家超：23條立法研究從未停頓

保安局局長李家超接受傳媒訪問時表示，政府從未停頓《基本法》二十三條的立法研究工作，但承認立法工作複雜，預料難以在今個立法年度完成。他說，《港區國安法》未全面涵蓋二十三條要求的七個範圍，而未涵蓋的範圍一定要立法，又透露研究內容包括社團條例是否要優化去處理嚴峻行為、是否加強回歸前訂立的叛國罪行，以及現有官方保密法是否足夠等，亦會參考《港區國安法》案件的裁決。提醒港人移民要三思被問及《國安法》是否引發港人移民潮，李家超回應指港人出境毋須交代理由，但提醒港人要三思，因許多國家提出的方案，都屬臨時逗留，屆時若不獲永久居留，本來可在港獲得的機會都會消失，「無謂後悔莫及」。他又指近期見到新樓盤都很快沽清，說明很多人希望在港安居樂業。