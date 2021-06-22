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警搗蛇匪巢穴拘九人

2021-06-22 列印
警搗蛇匪巢穴拘九人
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　　兩人涉嫌近期安排廣西韋家幫蛇匪來港，專揀新界村屋及巿區地舖爆竊，個多月來至少涉及七宗案件，共偷走總值五十六萬元財物。警方前日採取行動，在深水埗的人蛇竇共逮捕九名非法入境內地漢（見圖），大部份來自廣西，警方隨後拘捕兩主腦，目前僅尋回部份失物。

　　元朗、天水圍、屯門及深水埗近日發生七宗爆竊案，包括住宅及食肆，主要損失現金、手錶、珠寶首飾等財物，總值五十六萬元，其中損失最大為村屋爆竊案涉及二十五萬元財物。



　　警方經調查後，前日凌晨四時掩至深水埗元州街一處單位，捕獲九名非法入境男子，涉嫌非法入境及爆竊，同日下午，在屯門拘捕兩名本地男子為集團主腦。據悉，今次被捕的九名人蛇，其中七人來自廣西，有數人姓韋。警方仍追查其他失物去向。
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