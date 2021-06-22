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K11夥WeChat PayHK 推電子消費優惠

2021-06-22 列印
K11夥WeChat PayHK 推電子消費優惠
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　　五千元電子消費券最快八月一日發放第一期。K11集團與WeChat PayHK宣佈，七月二十六日至九月二十六日期間，顧客只要在K11集團旗下四大購物中心（即K11 MUSEA、K11 Art Mall、D ‧ PARK及 THE FOREST）指定商戶，以WeChat Pay HK結帳 ，即可獲十倍K Dollar獎賞，最高可賺取逾千元K Dollar獎賞。每個K Dollar可當一元， 可在超過四百五十間商戶使用。

　　消費券登記期間，市民通過四大購物中心內的QR code，可領取 WeChat Pay HK的四十元K11專屬電子現金券，在指定商戶使用。



　　將分三期發放消費券的八達通亦表示，如市民想用消費券購買較昂貴商品，可要求商戶分單。

　　政府指出，四個支付平台提供的優惠，實際價值遠高於五千元，不鼓勵市民套現。

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