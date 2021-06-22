跟自己肥膏說聲bye

減脂可以從兩個方向努力。一是挑選合適的時間吃東西，早餐和午餐應該營養豐盛而種類多，攝入足夠的能量，來應對一天的學習和工作。晚餐應該盡可能從簡，有必要的蛋白質和維生素即可，盡可能在晚飯少吃碳水化合物。因為米飯這種碳水化合物會在體內轉變成糖分，晚上運動比較少，糖就轉化成脂肪堆積在器官內和皮膚下。
其次是增加運動量。上班時走去茶水間倒杯咖啡，去打印室拿文件都是不錯的選擇。又或者上樓可以放棄乘電梯改為走樓梯，又可鍛煉腿部肌肉又省電。只是膝蓋不順的人，下樓還是乘電梯比較好。
如果你做到了以上兩點，還想從內部瓦解體內脂肪，可以服用NEW NORDIC 的護肝片。肝臟是身體內的代謝器官，護肝片不僅是用奶薊、朝鮮薊、薑黃保護肝臟正常功能，促進食物的代謝，更含有膽鹼，對肝內脂肪有很好的代謝效果。對食物和脂肪進行雙重代謝，科學有效地保護肝臟，讓這個代謝器官不再負累。
護肝片每天只需一片，早晚服用都可以，喝一杯水服入。NEW NORDIC 的產品包裝是每粒獨立的，隨身帶一排blister非常方便，可以在辦公室和家裡都預備，甚麼時候想起來就吃一粒。
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