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﻿安基司國際幼兒園滌濤山分校﻿ ﻿增創新實驗室推STEAM教育﻿

2021-06-22 列印
■安基司教育集團校監蔡李惠莉博士（右三）、校董蔡加敏（左二）、蔡加怡（右一）、蔡加讚（左一）、香港中文大學工程學院副院長黃錦輝教授（左四），同出席安基司國際幼兒園滌濤山分校「創新科技實驗室」揭幕儀式。
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　　目前在港擁有三所幼兒園的安基司國際教育集團，即將於二○二三年落成新小學，主打近年盛行的STEAM教學模式，並計劃優先錄取安基司國際幼兒園滌濤山分校的畢業生。該分校亦正式將STEAM納入恒常的幼兒課程中，並在六月十六日舉行「創新科技實驗室」揭幕儀式，引入多角度3D互動投影系統及各種STEAM元素教具，提升了校內設備條件，為幼兒園學生未來升讀小學時打好扎實基礎。

　　安基司教育集團校監蔡李惠莉表示，學童愈早接觸STEAM，愈能全面培養他們的創新思維、協作和解難能力，於是決定改革課程，選取與日常生活相關的教材，並增設了「創新科技實驗室」及多個創新科技項目，讓學生明白生活常見的事物也包含STEAM元素，從而提升他們對STEAM的好奇心及學習興趣，培養他們成為科技與人文素養兼備的棟樑。



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