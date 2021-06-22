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山羊野豬墮引水道 消防大包圍拯救

2021-06-22 列印
山羊野豬墮引水道 消防大包圍拯救
山羊野豬墮引水道 消防大包圍拯救
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　　荃灣昨有一隻黑山羊及四隻小野豬誤墮引水道被困，需由消防合力救起。

　　警方昨早七時接報指，荃灣荃錦公路近寶雲匯後山一條引水道內，有四隻小野豬及一隻黑山羊誤墮引水道被困。警方及消防到場先將山羊救起，而四隻小野豬疑似受驚東奔西跑，消防員需合力手持圍網將小野豬救起。愛護動物協會人員將四隻小野豬帶走檢驗，待檢查無礙後野放。



　　據悉，一名約九十歲老翁其後到場，指山羊屬其友人所養，近月誕下兩隻小羊，山羊媽媽昨早撞開羊圈鐵欄逃走，疑途中遇上四隻小野豬齊齊被困引水道。山羊主人事後領回山羊。

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