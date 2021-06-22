警破網騙集團拘14人 八外傭涉借出戶口洗錢

警方商業罪案調查科鎖定一個「網上情緣」行騙集團，於上周三起一連兩日，拘捕四名尼日利亞男子，以及十名傀儡戶口持有人，當中有八名是在港工作的外傭，洗錢金額超過一千二百萬元。警方指集團已運作超過一年，主要招攬及誘使在港工作外傭開設本地銀行戶口，指示他們將新戶口的銀行卡及密碼交予骨幹成員，換取數百至數千元的現金報酬。集團通常透過社交平台結識受害者，繼而再發展為戀人關係，包括訛稱自己為歐美及東南亞等國的工程師及管理層。他們會以現金周轉及因禮物被扣，向受害者索取金錢，至少牽涉三十宗網上情緣騙案。集團在受害人存款至傀儡戶口後，再在短時間內從戶口提取現金，主腦會將現金存入公司戶口清洗犯罪得益，再轉帳至不同地方，包括本地、內地及海外公司戶口，嘗試掩蓋款項的非法來源。