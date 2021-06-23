接種率三成 專家倡暑假谷針 打首針人數快破200萬

經商界連番送禮谷針，本港接種首劑新冠疫苗的人數快突破二百萬人，累計打了三百三十萬劑，迄今接種率約三成，離八成人打針建立免疫屏障仍有一段距離。有專家倡議，港府把握暑假學生不用上學和考試，呼籲家長帶子女一同去打針。同時大力宣傳打過流感針的長者，同樣適合打新冠疫苗，以扭轉較現時偏低的長者接種率。本港昨日再多四萬零九百人接種首劑新冠疫苗，累計一百九十九萬八千七百人接種了最少一劑疫苗，日內快突破二百萬人，當中一百三十萬八千八百人完成接種兩針疫苗，累計港人已接種了近三百三十萬七千五百劑疫苗。本港早前用了六十九日，至五月五日累計為首一百萬人打第一針。其後再用多約四十八天，為第二個一百萬人打針。呼吸系統專科醫生梁子超向本報表示，本港趕在九月前大幅提升疫苗接種率，每天要有至少四萬人打第一針，離目標仍有距離。政府要好好把握暑假，學童在這期間毋須顧慮學習及考試表現，應積極鼓勵年輕人去打針。他建議，當局以家庭為單位推出疫苗獎賞，如額外消費券，以鼓勵一家大小齊齊去打針，減低家庭的感染風險。每天至少需四萬人打針梁子超亦說，本港長者接種率極低，即使往後全港接種率上升，安老院舍仍容易爆發疫情，難以形成完全保障。根據社署數字，截至上周二，只有八百四十八位院友參與「院舍外展接種安排」並已注射最少一劑疫苗。梁直指上述數字太低，批評當局起初推廣接種政策不妥，大量想打針的長者都被拒絕。他稱，以往院舍的流感疫苗接種率達八成，建議當局向長者說明，若長者適合打流感針，除了有嚴重疫苗、藥物敏感或發作中的慢性病，也同樣適合打新冠疫苗。外展隊為沙頭角街坊打科興此外，政府疫苗接種外展隊昨日到達沙頭角墟，為約二百名街坊和長者接種科興疫苗，是首次有地區組織使用外展接種服務。公務員事務局局長聶德權到場視察後表示，有長者指到區外打針對太遙遠，今次外展接種服務非常方便，免舟車勞頓，接種後可即時回家休息。