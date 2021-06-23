醫管局公佈一宗普通科門診預約被擅自取消的事件，局方上周六接獲轄下元朗賽馬會健康院的報告，指一名病人經普通科門診電話系統預約，其後透過系統取消，診所職員檢視記錄，發現有關取消預約的指令，來自一個並非屬於該病人的電話號碼所發出，職員隨後發現，有關電話號碼近期多次致電電話系統，疑有人在多名預約者不知情下，試圖為各人取消預約。醫管局發現，有關電話號碼過去多次致電預約系統，但由於致電者未能提供正確資料以核對身份，未有其他病人的預約被更改，調查中亦沒有發現病人的資料外洩。醫管局已經報警，並全面檢視預約系統，若發現有可疑電話號碼重複出現，會考慮暫時封鎖該號碼，以防止同類事件重演。局方發言人提醒市民，若發現經電話系統預約的診期被擅自更改，應立即與診所職員聯絡，市民亦應盡量避免將個人資料交予陌生人。