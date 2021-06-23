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美股中段升40點

2021-06-23 列印
　　市場觀望美國聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會的言論，尤其是如何評論美國的貨幣政策，美股周二股市早段個別發展。杜指中段報三三九一七點，升四十點；納指則報一四一九六點，升五十五點。

　　滙控美國預託證券價格見四十五點八一港元，升零點○六港元；騰訊則見五百七十六點五二港元，升三點○二港元。



　　紐約期金報每盎司一千七百七十六點九美元，跌六美元；紐約期油則報每桶七十三點一四美元，跌零點五二美元。
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