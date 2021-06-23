吳秋北點名批四媒體反中亂港

《蘋果日報》瀕臨關門之際，港區人大代表、工聯會會長吳秋北點名批評《立場新聞》、《100毛》、《香港01》及《有線新聞》的，涉「主動擔當反中反共亂港的平台」。吳秋北在facebook上載一張經修改的圖片，圖中顯示《蘋果日報》、《立場新聞》、《100毛》、《香港01》及《有線新聞》的標誌，均準備跌落至最下圖的「垃圾堆填區」，圖中寫上「注意垃圾分類」的字眼。他批評，有關傳媒涉「主動擔當反中反共亂港的平台」，形容《立場新聞》不斷「炒作」《蘋果》 資金遭凍結致無法支薪予員工，「並向政府警方潑污水」，企圖引起「政府警方才是員工權益受損的禍首」之輿論。記協主席、立場新聞記者陳朗昇回應指，暫未收悉警方會針對立場採取行動，但強調如警方上面門搜查，公司已準備應對。他又引述《立場》總編輯指，《立場》不會改變報道的宗旨及方針。