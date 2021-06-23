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監警會新主席：會不偏不倚

2021-06-23 列印
監警會新主席：會不偏不倚
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　　監警會表示，截至上月底，共收到六百一十七宗反修例事件相關的須匯報投訴，須知會投訴有一千三百三十一宗，當中以涉及行為不當、疏忽職守及濫用職權的投訴佔最多。

警首五個月接517宗投訴



　　今年首五個月，警方共接獲五百一十七宗投訴，較去年同期增加三十九宗。當中涉及警員疏忽職守，行為不當、態度欠佳及粗言穢語的投訴佔最多，佔總數九成三。警方亦接獲二十三宗涉及毆打、三宗涉及恐嚇的投訴。

　　新任監警會主席王沛詩（見圖）本月一日履新，昨日首次主持監警會聯席會議，她期望日後與各委員及警方合作，維繫公平公正、有效率、公眾有信心的投訴警察制度。她在會後稱，若證實個別警員有過失，監警會會處理，但若發現有人濫用投訴機制作無理指控，監警會會不偏不倚，保護警察。

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