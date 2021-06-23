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兩人食海螺後中麻痹性貝類毒

2021-06-23 列印
　　衞生防護中心昨日調查一宗麻痹性貝類毒素中毒的個案，涉及一個家庭的兩名成員，他們上周六在家中食用海螺後，在十至三十分鐘後出現視力模糊、暈眩及疲倦。兩人同日到瑪嘉烈醫院急症室求醫，毋須入院，情況穩定。初步調查顯示，有關海螺於網上購買，並於新葵興廣場一食材店舖提取。

　　中心發言人指出，麻痹性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除，有關中毒症狀通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現，初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痹、頭痛、暈眩等適。



  症狀大多會在數日內完全消退。嚴重者或會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、甚至死亡。發言人提醒市民如出現麻痹性海產中毒的病徵，應立即求醫。

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