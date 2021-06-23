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遠足客山頂昏迷 送院不治

2021-06-23 列印
遠足客山頂昏迷 送院不治
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　　警方早前接獲行山人士報案，指周一下午兩時許行經山頂夏力道時，發現一名男子倒臥在斜坡附近的草叢位置。救援人員接報到場，發現男子已陷入昏迷，將男子送往律敦治醫院搶救，惟男子最終不治，死因有待驗屍後確定，警方將案件列作「送院時死亡」。

　　據了解，死者為一名四十七歲男子，曾任職教師，辭職後進修。事主早前獨自行山時，懷疑在斜坡位置失足跌倒，頭部撞到硬物受傷，額頭留下一道傷痕。



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