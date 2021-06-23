  • 2021年6月23日 星期三
  • 26º
  • 93%
熱門： 英華書院壹週刊蘋果日報消費券打針優惠

日報新聞 > 港聞

港人均財富391萬元列第三

2021-06-23 列印
　　瑞信研究院發表《全球財富報告》，香港人均財富以平均數和中位數計算，均名列第三，平均財富達五十點三三萬美元（約三百九十一萬港元），首兩名為瑞士和美國。

　　報告指，去年全球財富總額增長百分之七點四，財富總額達到四百一十八點三萬億美元；成人人均財富增長了百分之六，達七萬九千九百五十二美元，刷出新紀錄。



　　本港去年成人人均財富為五十點三三萬美元（約三百九十一萬港元），按年下跌，惟仍屬全球第三；若成人人均財富以中位數計算，亦排名全球第三，人均財富達十七點四萬美元（一百三十六萬港元），僅次於澳洲和比利時。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd