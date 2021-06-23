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申訴署調查官地棄置車輛問題

2021-06-23 列印
■申訴署將主動調查政府土地棄置車輛問題。
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　　申訴專員公署將會主動調查官地上棄置車輛的問題，申訴專員趙慧賢表示，近年不時有傳媒報道，長期有廢棄車輛停放在公眾車位或路旁，問題持續多年未見改善，令人懷疑，現時政府當局的策略和措施是否足夠和有效，今次調查將審研運輸署和地政總署的措施成效。

  公署指現行法例下，如果路上有棄置車輛造成危險或阻礙，警方可以介入處理，但如官地上有棄置車輛，未有構成危險或阻礙，地政總署或運輸署可要求佔用人在限期前移走車輛，否則當局可將車輛移走或充公，並考慮檢控相關佔用人，但二○○七年至今未有成功檢控的案例。公署初步查詢顯示，即使地政總署能取得車主資料，往往難以追查佔用人的身份，並掌握足夠證據檢控。



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