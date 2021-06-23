  • 2021年6月23日 星期三
  • 26º
  • 93%
熱門： 英華書院壹週刊蘋果日報消費券打針優惠

日報新聞 > 港聞

港台工會前主席趙善恩已辭職

2021-06-23 列印
趙善恩
Previous Next

　　港台再有人事變動，港台節目製作人員工會前主席趙善恩證實已於四月底辭職，解釋指因為工作愈來愈多限制，決定「道不同不相為謀」。港台發言人表示，不作評論個別同事的離任安排。有傳媒報道指，趙善恩已於四月底辭職，並於上月三十一日卸任工會主席，本月四日正式離職前休假。報道指，香港電台文教組節目主任趙善恩在好書推介節目中，被限制推介個別書刊。港台現時仍未選出新工會主席，有員工感擔心憂缺乏工會協助下，難有平台捍衛員工福利以及節目製作的問題。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd