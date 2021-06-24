傳染力強 大埔多廈強檢 男地勤染變種病毒 本地零確診斷纜

本港連續十六日本地零確診之勢恐已中斷，並正面對高傳播力Delta變種病毒的威脅。一名居於大埔運頭塘邨的男子，初步確診感染L452R變種病毒株，他任職機場地勤，並在大埔新達廣場兼職顧客服務工作。大埔南逾四十棟大廈及村屋的居民須強制檢測，大批居民冒雨排隊，不少人擔心社區會爆發變種病毒疫情。衞生防護中心正調查一宗本地源頭不明的初步確診個案，患者為一名二十七歲男子，居於大埔運頭塘邨運亨樓，周一出現發燒、喉嚨痛和咳嗽等病徵，同日向私家醫生求診，翌日提交的深喉唾液樣本結果初步呈陽性，並顯示帶L452R變異病毒株。患者未有接種新冠疫苗。新達廣場兼職客服男病人近期沒有外遊，他在機場擔任地勤，最後上班日期為六月十六日，工作期間曾接待貨運航班的機組人員。他亦有在大埔新達廣場兼職顧客服務工作，發病後即前天仍上班。其居住的大廈、工作處所，以及在潛伏期和傳染期到訪過的地點被納入強制檢測公告。政府昨午公佈，因應大埔指明範圍內採集的污水樣本檢測呈陽性，並顯示污水內含甚高病毒量，該區域內的全部住宅大廈或構築物的居民，須於明天或之前接受檢測。涉事大廈及區域包括下碗窰、逸雅苑、景雅苑、德雅苑、新峰花園、御峰苑等。由於這次強檢範圍大，當局在逸雅苑逸榮閣對出空地、大埔墟站公共運輸交匯處及馬窩路花園增設流動採樣站。位於大埔太和體育館的社區檢測中心亦延長運作至本周五。若天文台發出三號強風信號或紅色暴雨警告信號，位於室外的流動採樣站將會關閉。在逸雅苑逸榮閣對出流動採樣站，逾二百名街坊雨中舉傘排隊等做檢測。運頭塘區議員黃兆健向本報稱，自下午約兩時傳出強檢消息，其辦事處不斷接到街坊的查詢電話，不少街坊擔心未能在強檢時限內做檢測，影響未來幾天上班，促當局日後盡早公佈相關訊息，以釋除公眾疑慮。他指，近日天氣不穩，採樣站僅兩成排隊位置「有瓦遮頭」，街坊在雨天下排隊十分狼狽，若安排在室內場地檢測較理想。專家批外防輸入有漏洞呼吸系統專科醫生梁子超指，本港並未發現有任何新冠肺炎變種病毒流行，推測男病人較大機會在機場工作期間受感染，事件反映本港在外防輸入存有漏洞，批評政府未有盡早禁飛來自印尼的航班。他稱，若大埔同時有多幢大廈的污水對病毒呈陽性，將是一個危險信號，變種病毒或已迅速擴散，當局須盡快為相關屋苑做強檢，必要時採取圍封措施。另外，本港昨天新增兩宗輸入個案，包括一名由印尼抵港的外傭，帶有L452R變種病毒株；另一名海員的外遊紀錄有待確定，其病毒量不足，未能分析是否帶變種病毒。