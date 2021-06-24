﻿主筆「李平」涉違《國安法》被捕﻿ ﻿壹傳媒停運 《蘋果》今最後出版﻿

政府早前引用《港區國安法》，凍結《蘋果日報》等三家相關公司共一千八百萬元資產，導致該報缺乏資金運營，大批員工隨後辭職。壹傳媒集團昨日宣佈，基於員工安全及人手考慮，決定昨晚凌晨後停運，今日出版最後一份《蘋果》實體報紙，網站亦會停止更新，結束二十六年歷史。此外，據悉警方昨天以涉嫌違反《國安法》，拘捕《蘋果》主筆「李平」等多名員工。《蘋果日報》管理層根據壹傳媒集團董事局公佈，基於員工安全及人手考慮，決定昨晚午夜後停止運作，今日出版最後一份實體報紙，網站昨晚午夜後停止更新。據悉，今日最後一期《蘋果》目標印刷為一百萬份。《蘋果》表示，感謝讀者、訂戶、廣告客戶及港人二十六年來厚愛的支持，將由壹傳媒集團公佈員工離職安排、訂戶善後詳情。同屬壹傳媒旗下、創刊逾三十一年的《壹週刊》，及創刊近二十四年的《飲食男女》，亦宣佈結束營運。《壹週刊》社長黃麗裳發公開信指，《壹週刊》未能扭虧為盈，本月已達終點。此外，台灣《蘋果新聞網》發聲明強調，壹傳媒集團下各子公司財政獨立，《台蘋》運作不受影響。科技園公司啟動收地程序香港科技園公司宣佈，蘋果日報印刷有限公司在將軍澳工業邨的運作涉多項違規行為，科技園按照契約條款採取行動，向該公司發出違反契約條款通知，啟動重收程序。此外，據悉，警方國家安全處在將軍澳拘捕《蘋果》中國組主筆、筆名「李平」的楊清奇，指他涉觸犯「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，他被扣留調查。楊清奇現年五十五歲，過去多次以筆名發表署名社論。消息指，除「李平」外，多名為《蘋果》撰寫評論文章的員工被捕，均涉要求外國制裁中國及香港特區的文章。警方指，行動仍繼續，不排除更多人被捕。傳另有多人被捕消息公佈後，有員工拿著紙箱走出壹傳媒大樓。有員工指，遺憾未能完成手上的工作，透露日後未必繼續任職傳媒；亦有員工指出，對停刊早有心理準備，會留至最後一刻完成工作。記協主席陳朗昇對《蘋果》停刊感到痛心，形容《蘋果》有上千員工，呼籲有需要求助的員工，以及能提供職位的公司聯絡記協。《蘋果》一九九五年六月二十日創刊，創刊廣告口號是「每日一蘋果 無人呃到我」。創刊初期，《蘋果》每份賣兩元，一度掀起報章減價戰。壹傳媒創辦人黎智英指，《蘋果》要平衡嚴肅新聞可信性及「軟新聞」的娛樂性，但採訪手法，包括出動狗仔隊追訪藝人等，多次惹起社會爭議。當年報道男子陳健康北上尋歡一事時，《蘋果》更給予陳報酬，事後須在報紙頭版道歉。去年八月，黎智英與數名壹傳媒高層涉嫌違反《國安法》及串謀詐騙被捕；今年六月，警方拘捕《蘋果》五名高層涉違反《國安法》，並凍結資金，導致《蘋果》結束二十六年歷史。