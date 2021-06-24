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營運者對叫停決定感愕然

2021-06-24 列印
　　美食車「The Butchers Truck」營運者蔡先生向本報表示，對政府的叫停決定感到愕然，指政府事前曾未有與他們商量，他暫未有如計劃結束後的打算。

　　售賣漢堡的美食車營運者蔡先生指出，去年疫情期間，除了政府提供租金寬免，及抗疫基金八萬元支援，只可靠自己艱苦維持經營。他指本來是主打遊客生意，但疫情令遊客大減，要改經營策略，去年下旬轉去西九文化區場地經營，才找到本地客源。



　　他認為若當局來年結束計劃，而令美食車不能繼續營運是說不通，因為美食車是一間私人公司，而非靠政府資助度日的機構。他建議政府可考慮美食車其他的停泊地點，以照顧本地客人。

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