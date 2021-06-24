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逾200萬人打第一針 聶德權：各方仍須努力

2021-06-24 列印
■聶德權昨日到訪科大，視察外展隊為科大約八百名學生、教職員等接種科興和復必泰疫苗的情況。
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　　全港接種首劑新冠疫苗人數突破二百萬，接種率約三成。政府正研究為在內地打針的香港市民提供二維碼，將接種紀錄儲存在「安心出行」流動應用程式內。公務員事務局局長聶德權於facebook發文表示，截至昨早十時，已有二百萬人接種第一針新冠疫苗，各方仍須繼續努力，強調建立保護屏障為大家的責任。

  聶德權昨日到訪科大，視察外展隊為科大約八百名學生、教職員等接種科興和復必泰疫苗的情況。



　　食衞局局長陳肇始指，為在內地打針的香港市民提供二維碼，將接種記錄儲存在「安心出行」流動應用程式內，目前仍有待確定技術可行性。

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