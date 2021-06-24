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澳紐旅泡暫停 威靈頓防疫警戒升級

2021-06-24 列印
　　澳洲一名男子周末到紐西蘭首都旅行，返回澳洲雪梨後檢測呈陽性，紐西蘭宣佈暫停同旅遊氣泡七十二小時，要求與確診男子乘搭同一航班的旅客接受檢測和隔離十四天。

  確診男士曾到過威靈頓博物館、酒吧、咖啡廳等多個地方。



  紐西蘭政府提高威靈頓的防疫警戒至第二級，直至周日午夜，民眾在商店和學校需重新遵守社交距離限制，禁止一百人以上的婚禮、葬禮或其他活動，當局指今次採取措施是預防性質，強調並非封城。

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