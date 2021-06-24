城大傑出學生市場顧問計劃 與商界連繫合作 讓學生實踐所學所想

近年，本港各行各業的經營環境愈見困難，企業需要提升產品及服務質素，增強競爭力，再透過出色的市場策劃，方能夠突圍而出。今年，香港城市大學市場營銷學系繼續舉辦「傑出學生市場顧問計劃」，學生獲安排成為真實企業的「市場顧問」，透過問卷及焦點小組研究，再為企業度身訂造創意與成效兼備的市場營銷方案，把所學知識應用於真實環境中。表現優秀的隊伍更獲頒發「傑出學生市場顧問獎」，以作嘉許。市場營銷學系—學生顧問小組香港大塚製藥有限公司 Team 1不少港人習慣在運動後，都會飲用運動飲料補充電解質。然而，疫情在全球蔓延的情況下，不單限制了市民外出活動的機會，同時改變了運動的習慣。研究指出疫情下，大眾身心各方面都比以往負面，生活變得枯燥。小組建議以「不走標準路徑，一齊玩得盡興」為寶礦力水特推廣主題，鼓勵大眾發揮創意，從生活中尋找運動樂趣，喚發大家對「流汗」及「開心快樂」的共鳴，同時推廣建立寶礦力水特的健康形象。小組感謝企業管理層細心聆聽他們的報告，亦給予專業的評價，令他們了解到真實企業的市場顧問工作。此外，比賽也昇華了組員間的感情，彼此變成了更親密的朋友。楷和醫療集團 Team 2私人醫療服務近年的發展愈見蓬勃，小組需研究55至70歲人士使用私人醫療服務的習慣，為楷和醫療拓展客戶群。調查發現，目標客戶對集團式醫療服務的了解不足，而求診時特別重視醫生的質素及其對病人的關心。故此，小組以「五臟『楷』全，至『友』你心」為營銷主軸，帶出楷和醫療的專業形象。計劃中包括各類型的線上和線下活動，增強與目標市場的互動性，並推出特別驗身推廣計劃，打響知名度。透過這次計劃，小組明白到私人醫療服務行業所面對的困難和挑戰，要吸引目標客戶的關注，同時為公司建立正面的形象，必需透切了解客戶，為公司找出當中關鍵，贏取客戶信任。Livi Bank Limited Team 5數碼銀行在本港發展得如火如荼，然而市民對它們的業務了解仍然不足。小組需為livi bank提升知名度，並鼓勵更多人使用其銀行服務。透過資料搜集，小組更了解目標客戶的消費及儲蓄習慣，參考了各地數碼銀行的推廣手法後，小組提出了「livi，你的新家人」為主題的推廣計劃，並以松鼠角色作為吉祥物，因其儲存食物的習慣與大眾儲蓄行為一致，冀提高livi的辨識度。此外，小組設計了「livi So」折扣計劃，建立商業生態系統，小組也主張把livi bank的概念與家庭結合，成為家庭不可或缺的伙伴。小組感激企業的支持和教導，使他們更了解數碼銀行的業務發展，他們相信數碼銀行未來的發展潛力巨大，不能錯過。香港大塚製藥有限公司 Team 6不少市民喜歡飲用運動飲料來補充身體流失的水份及電解質，以避免脫水。小組需協助公司推廣全新寶礦力水特ion water電解質水，發掘具潛力的市場。經調查後，小組提出針對低糖及低卡路里的電解質飲料市場，拓展有輕量運動習慣的人士，而是次的計劃目標是加強市民平日運動的習慣與產品的連繫性，建立做完輕量運動後需飲用電解質水的概念。小組建議以「輕輕生活．盡力呼吸」作為推廣主題，以「圍繞日常生活和精神陪伴」為概念，除了為ion water帶來更多曝光率，更期望產品能夠成為輕量運動人士喜愛的低糖低卡電解質飲料。小組非常感謝公司支持，且毫不吝嗇地分享其營銷經驗，讓他們吸收更多的實戰經驗。Livi Bank Limited Team 7儘管數碼銀行近年發展急促，然而於年輕人市場的滲透率仍有很大的增長空間。為深入了解年輕專業人士和斜槓族(即身兼多職的人士)對銀行服務的期望、需要和使用習慣，小組針對性地進行了一系列的數據搜集和研究。經過一番抽絲剝繭後，小組建議公司設立一站式平台，提供有關旅遊及社交的銀行服務，加入遊戲元素，吸引用家每天登入平台，以建立他們使用數碼銀行的習慣，同時加強客戶與銀行的連繫性。此外，小組考慮到不少專業人士可能有意創立中小微企業，但又面對資源不足的困難，故特別向此類客戶提供業務層面的系統管理支援計劃，以打破傳統銀行固有的印象。小組直言過程中遇到不少困難，幸有公司的耐心指導，報告最後得以完成，組員們獲益不少。The Club by HKT Team 10網購市場競爭激烈，企業要突圍而出並不容易。小組需針對The Club現有會員中18至29歲的寵物主人，制定寵物產品銷售計劃，令目標客群啟用會籍並在The Club平台購物。小組不但為公司搜羅特色寵物用品及保健產品，同時積極優化客戶的購物體驗，新計劃亦包括團購及訂閱服務，用以吸引和維持客戶使用The Club服務的習慣。另一方面，小組也建議公司透過比賽，於社交平台上徵集客戶與寵物的照片，比賽過程中，客戶會不知不覺間體驗了公司的網購平台，間接提高The Club知名度。組員表示，能夠與真實企業合作，從他們身上學習市場策劃的工作和當中需的技巧地方，未來不論在工作或創業時，定可更確切掌握顧客需要，制訂更具效益的市場營銷計劃。Price.com.hk Team 11Price.com.hk作為No.1香港格價網，除了提供豐富產品資訊，亦於 「Price網購」為顧客蒐羅過千款林林總總的優惠產品，讓消費者足不出戶都能夠享受購物折扣。為了助Price網購拓展女性市場，小組深入研究和探討目標客戶的網上消費行為和特性。根據小組訪問和問卷調查所得，小組合共提出三個建議。首先，公司可從折扣入手，先以優惠價錢吸引用戶體驗「Price網購」服務，繼而讓客戶建立於平台消費的習慣。此外，小組建議公司於各大社交平台，針對性地投放女性客戶感興趣的產品廣告，吸引她們轉移至「Price網購」繼續查閱更多相關產品資料，繼而進行購物。第三，為突顯平台的產品價格競爭力，公司可推出優惠補貼計劃，讓廣大精明女性用戶客戶留意到Price.com.hk的價格優勢。小組表示，Price.com.hk的參與使他們認識到市場上各種新式的電子推廣，延伸了書本上的知識，他們會謹記當中所學，繼續積極裝備自己。