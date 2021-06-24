  • 2021年6月24日 星期四
  • 26º
  • 91%
熱門： 英華書院壹週刊蘋果日報消費券打針優惠

日報新聞 > 港聞

40歲哮喘男逝世 曾接種科興

2021-06-24 列印
　　衞生署昨公佈，截至周一的過去一星期，衞生署接獲一宗曾經於離世前十四日內接種新冠疫苗的死亡報告。一名患有哮喘的四十歲男子，離世前十四日內曾接種科興新冠疫苗。衞生署指，沒有臨牀證據顯示事件由疫苗引起，個案交由新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會進行因果關係評估。

　　截至周一，專家委員會已總結六宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為十五宗個案與疫苗接種沒有關聯，一宗尚待處理，至今並未發現有不尋常現象。



　　過去一星期，衞生署共接獲一百四十二宗涉及曾經接種疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd