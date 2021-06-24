  • 2021年6月24日 星期四
  • 26º
  • 91%
熱門： 英華書院壹週刊蘋果日報消費券打針優惠

日報新聞 > 港聞

病人遭他人取消預約 醫管局：正檢視系統

2021-06-24 列印
　　醫管局日前公佈一宗懷疑被第三者擅自取消普通科門診預約的事件，事件仍在調查，醫管局已報警並會全力配合警方調查，局方正全面檢視預約系統，若發現可疑的電話號碼出現重複致電預約系統，會考慮暫時封鎖有關號碼等措施，防止同類事件再發生。

　　醫管局上周六接獲元朗賽馬會健康院報告，一名病人經普通科門診電話預約系統所預約的診期，已透過預約系統被取消。職員檢視紀錄，發現有關取消指令經由一個非屬於該病人的電話發出，亦發現電話號碼近期曾多次致電預約系統，懷疑有人擅自取消預約。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd