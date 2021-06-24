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港朱紅毛斑蛾肆虐 2500榕樹樹葉遭啃食

2021-06-24 列印
■朱紅毛斑蛾幼蟲以啃食樹葉為生，多見於榕樹。資料圖片
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　　朱紅毛斑蛾肆虐香港，發展局局長黃偉綸昨書面回應議員指出，朱紅毛斑蛾的幼蟲即蛾蟲以啃食樹葉為生，多見於榕樹，今年受蛾蟲影響的榕樹約二千五百棵，佔位於全港高人流車流地點的樹木總數約百分之零點二五。重災區是元朗，但數字顯示蔓延至九龍，油尖旺及九龍城亦錄得個案。

　　發展局轄下樹木管理辦事處為全港共二百八十三棵屬古樹名木及其周邊的樹木，把每六個月進行一次的樹木檢測加密至每周一次，特別巡查安排亦會包括林村許願樹。部門嘗試引入新治蟲技術，包括透過土壤注射法讓除蟲劑由根部浸透至樹葉，令啃食樹葉的幼蟲死亡，發展局已聯繫廣東省的專家顧問，得悉深圳亦出現蟲害，估計朱紅毛斑蛾的幼蟲數量大增，可能由於天氣持續高溫及降雨量少。



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