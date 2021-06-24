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全球城市生活成本 港排名下跌至第二位

2021-06-24 列印
全球城市生活成本 港排名下跌至第二位
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　　美世諮詢公司（Mercer）公佈二○二一年城市生活成本排名，中亞國家土庫曼的首都阿什哈巴德，取代香港，成全球駐外員工生活成本最高的城市。過去連續三年高踞榜首的香港排名第二；生活成本最高的十個城市中，有七個位處亞洲。

　　美世根據住屋、交通、食品和娛樂在內的費用，對全球二百零九個城市的生活成本進行排名，土庫曼經濟完全仰賴天然氣出口，至今仍努力從二○一四年全球能源價格崩跌的困境中恢復，該國持續的金融危機導致糧食短缺和通貨膨脹，令阿什哈巴德的生活成本上漲至第一名。報告亦指中國是去年唯一取得增長的主要經濟體，導致中國城市的生活成本上漲。



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