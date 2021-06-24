聖若瑟小學何穎思校長 鼓勵老師創新 重視學生正向教育

一間好學校，除了注重學生的學業成就，助他們開展未來無限可能，更要培育學生的品德，讓他們貢獻社會。早前，《頭條開Live》邀請了有35年豐富教育經驗的聖若瑟小學校長何穎思，分享她對於培育孩子成才的心得。何校長於1985年加入聖若瑟小學的大家庭，由任職老師一直晉升至管理層，並於去年正式擔任校長一職，多年來培育不少「St. Jo仔」。她表示，「St. Jo仔」有4個特質，「學生很聰明，面對新事物時勇於嘗試，於人前表達個人意見時亦很有自信，最重要是他們吃得苦。」她又分享一件難忘的事，「有一次，學校帶隊前往美國參加比賽，但有學生抵達現場後感到不適，正當老師和評審都考慮另擇日期作賽時，學生反而鼓起勇氣，堅持與隊友一同表演，最終順利完成比賽，令在場老師和家長十分感動。」校方鼓勵老師勇於創新及嘗試聖若瑟小學十分鼓勵老師創新，有趣的活動教學不單能夠提升學習氣氛，更可使學生愛上學習。何校長表示，學校曾聘任了一位數學代課老師，他在課堂上設計了一個賽車遊戲，學生需要一邊計算乘數，一邊令賽車加速，深受學生歡迎，有家長甚至致電學校，感激老師的付出，令孩子回家後主動溫習，非常感動。在學習中運用資訊科技不單能夠提升學習興趣，在疫情下更成為教學的重要途徑。何校長表示，疫情初期學校得到一班年青教師的協助，於校內推行工作坊，讓資深老師能夠迅速學習不同的網上教學平台，並得到校友捐出平板電腦等物資，使教師在教學時更得心應手。她又指，線上學習已是大勢所趨，因此無論學生、家長和教師都需要作好準備。為學生訂立規矩的同時，教師亦需要繼續與時並進，家長更需要持開放的態度迎接教學的新時代。正向教育 學生放眼世界校方認為，學生的品德教育與學業同樣重要，因此學校的訓輔組於校內和校外都舉辦了不同的活動。校內活動方面，訓輔組於校內設置了一部扭蛋機，學生只需要在品行上獲得老師的嘉許和指定數量的貼紙，就能夠在扭蛋機中，扭出不同驚喜獎勵，包括穿着便服上課、與校長共晉午餐等。在校外方面，小五、小六的學生會走入社區，探訪板間房住戶、小數族裔市民、獨居長者等，親身了解他人的生活環境，回到學校作反思和分享，從而建立他們的同理心和擴闊他們的眼界。