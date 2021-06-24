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人口普查10%住戶須提供詳細資料

2021-06-24 列印
　　十年一度的人口普查昨日起展開，全港住戶會收到統計處發出的紫色信封，約一成經隨機抽選須提供詳細資料，包括住戶成員多方面的人口及社會經濟特徵；約九成住戶會收到短問卷，只需提供住戶成員的基本人口特徵資料。

　　因應社會高速高齡化，今年新增一項統計項目「需要照顧的長者」，以了解各區安老需求。



　　普查首階段由昨日起七月十七日，可經三種非接觸方式提交，包括填寫網上問卷、致電熱線182021進行電話訪問，或寄回已填妥的紙本問卷；次階段為七月十八日至八月四日，除了非接觸方式，會安排統計員訪問住戶。今次人口普查開支為九億五千萬元。

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