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美股中段跌25點

2021-06-24 列印
　　美國周三股市早段反覆，杜指中段報三三九一九點，跌二十五點；納指則報一四二五九點，升六點。

　　滙控美國預託證券價格見四十五點七三港元，跌零點三二港元；騰訊則見五百八十五點二四港元，升二點七四港元。



　　紐約期金報每盎司一千七百九十美元，升十二點六美元；紐約期油則報每桶七十三點六三美元，升零點七八美元。

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