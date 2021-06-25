人手問題 一郵輪押後啟程 公海遊首航 載客量斬半

港府批准郵輪「公海遊」（seacation）在七月底復航，星夢郵輪及皇家加勒比國際遊輪兩家公司着手籌備，前者的「雲頂夢號」本月初抵港，船員在郵輪上檢疫並打了第一針，可如期七月三十日首航，但後者受人手調動等問題影響，旗下「海洋光譜號」未能於七月底啟航。有旅行社收到通知，指「海洋光譜號」或延至九月才啟航，換言之，不少市民期望已久的seacation，復航初期只有「雲頂夢號」接待一千多名客人，比原先兩家公司合共載客量減少一半。政府五月二十七日公佈，seacation最快七月底復辦，但郵輪來港初期不得泊岸，船員須在輪上檢疫二十一日，同時要完成兩劑疫苗接種。星夢郵輪向本報指，「雲頂夢號」於六月九日進入香港水域，停泊在南丫島以南海面，四百名船員在郵輪上隔離檢疫，另數百名員工乘飛機來港，入住指定酒店檢疫。「雲頂夢號」日前靠泊郵輪碼頭，醫護上船為船員接種首劑疫苗，預計七月中完成第二針，故七月三十日第一班三日兩夜「公海遊」將如期出發，並在八月一日再開一班四日三夜航程。兩班航程均已爆滿。據悉，港府公佈復航當天，總部設在香港的星夢郵輪即調動外地船員來港，為隔離及打針做準備。船員檢疫打針需時逾月皇家加勒比國際遊輪近日向旅行社發信指，正全力完成船員檢疫及疫苗接種等安排，「但非常不幸，原定出航日期很可能推遲」，公司會在這周末前確定首航的日期，並暫停七、八月船票銷售，受影響顧客可根據條款獲賠償。該公司回應本報查詢時指，員工完成檢疫等安排，是漫長的過程，強調全球疫情不斷變化，而香港更在本周五起禁止所有印尼航班入境，希望短期內可公佈航程細節。據悉，該公司旗下的「海洋光譜號」於六月中抵港，數百名船員正在輪上檢疫。有預訂「海洋光譜號」seacation的客人向本報說，曾向星夢郵輪查詢，可否「轉會」至「雲頂夢號」。星夢回應指，首兩班航程已爆滿，但八月四日以後的航班如有空位，將盡量滿足市民出海輕鬆的願望。星夢有餘額可收客東瀛遊執行董事禤國全說，在「海洋光譜號」確定首航日期之前，暫時不改變原出團安排。但他承認，首兩班「雲頂夢號」已爆滿，就算顧客想轉去，也難安排。永安旅遊指，目前客人只能預約九月的「海洋光譜號」，至於早前預定七月底出發的乘客，要待皇家加勒比公佈新安排。