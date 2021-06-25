180密切接觸者坐疫監 男地勤變種確診疑機場感染

本港正受到變種新冠肺炎病毒威脅。家住大埔的二十七歲男地勤工感染L452R變種病毒，至今源頭不明，當局認為在機場染疫的機會較大，為阻止變種病毒在社區爆發，病人的一百八十名密切接觸者被送入隔離營檢疫。運亨樓1200人檢測無確診本港昨天新增七宗確診個案，其中一宗暫列本地源頭不明個案，患者是家住大埔運頭塘邨運亨樓的二十七歲男機場地勤，其餘六宗為輸入個案，分別由英國及印尼抵港，上述七名患者都帶有L452R變種病毒株。政府前晚圍封運亨樓，約二千一百名居民接受檢測，全部結果為陰性。染疫男地勤於周日發病，同日到運頭塘商場一間診所求診。病人為港航地面服務有限公司的地勤，最後上班日為上周三；翌日曾到機場與數十名同事作離職前拍照留念，期間曾除口罩；上周五曾與家人到東涌黃泥屋邨「金泰屋」食飯；本周二仍有在大埔新達廣場一樓兼職顧客服務工作，周二仍有上班。相關地方已列入強制檢測公告。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者的父母及兩名姐姐的病毒檢測均為陰性，其中一名姐姐為大埔卍慈中學教師，相信他被家人傳染的機會不大，認為機場較為高危，會循其機場同事及曾接觸的乘客方面調查感染源。患者有一百八十多名密切接觸者已送隔離營檢疫，包括三十二名曾接待的貨運機組人員、五十至八十名曾一同拍照的同事。本港至今有一百三十一宗個案帶L452R變異病毒株，當中四十一宗屬Delta變種病毒。張引述研究表示，Delta的傳播力較Alpha強六成，患者帶病毒時間會較長，病毒量較高，入深切治療部的機會亦較高，而復必泰疫苗對Delta的有效率約八成多，呼籲市民盡快打針。