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李家超出任政務司長 鄧炳強掌保安局

2021-06-25 列印
李家超
鄧炳強
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  據《星島日報》消息，特區政府內屬保安系統範疇的高官大執位，最快今日公佈保安局局長李家超更上一層樓，升任政務司司長，坐穩特區政府第二把交椅。在一九年反修例事件中「止暴制亂」立大功的警務處處長鄧炳強升任保安局局長，現任副處長（行動）蕭澤頤亦大熱接任警務處處長。

　　據悉，林鄭月娥今早召開行政會議，向他們作出交代，而新任官員預料亦會會見傳媒。



　　自一九年中香港社會發生反對修訂《逃犯條例》風波，隨即令香港社會陷入「黑暴」危機，中央全力支持特區政府及警隊「止暴制亂」，去年六月底全國人大常委會更通過《港區國安法》，到今年落實完善香港選舉制度，立法會五月底通過本地立法落實「愛國者治港」，香港由亂入治，一直負責主理香港治安的保安局及警隊功不可沒。
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