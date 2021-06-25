國泰要求員工打針 否則影響續聘

國泰指，至今已有九成駐港機師以及逾六成半的駐港機艙服務員預約或已打針。國泰強調，疫苗接種是國泰航空，以至全球航空業復甦的關鍵因素，顯然行業的趨勢是，只有全面接種疫苗的機組人員，才可以執勤前往大部份航點後而毋須在當地隔離便回港、獲准執勤前往若干高風險地區，以及運作豁免隔離安排的「航空氣泡」航班。
機管局要求禁區員工接種疫苗
另外，機管局宣佈，將由八月一日起要求所有進入機場禁區範圍的機場員工，必須出示完成接種新冠疫苗的證明，否則要出示即日有效的陰性檢測證明。
港府批准郵輪「公海遊」（seacation）在七月底復航，星夢郵輪及皇家加勒比國際遊輪兩家公司着手籌備，前者的「雲頂夢號」本月初抵港，船員在郵輪上檢疫並打了第一針，可如期七月三十日首航，但後者受人手調...
2021-06-25
美國再次以涉及強迫勞動為由，將新疆生產建設兵團等五間中國企業列入貿易黑名單，據報更將會宣佈禁進口部份來自新疆的太陽能產品。不過，外界猜測，此舉恐怕對太陽能供應鏈產生影響，迫使美企往他處另尋材料。中方重...
2021-06-25
英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）不僅是世界歷史上舉足輕重具英雄特質的政治人物，同時也是一位熱愛繪畫的藝術家。他一九六一年送給老朋友希臘船王奧納西斯的畫作《布雷克勒護城河》（The...
2021-06-25
據《星島地產網》報道，不少一手向隅客回流二手市場，帶動部份屋苑錄得高價成交。港置分區董事劉浩勤表示，將軍澳峻瀅2期3座高層F室，面積525方呎，兩房間隔，以830萬成交，呎價15810元，創同類成交價...
2021-06-25
美國聯儲局主席鮑威爾放鴿，市場對加息憂慮紓緩，加上憧憬美國短期內達成基建協議，支持美股向好，納指及標指齊創新高。杜指早段曾升287點，報34162點；納指續創新高，曾升143點，高見14414點；標指...
2021-06-25
今屆歐洲國家盃首兩輪分組賽皆和的西班牙，周三最後一輪及時回勇主場5:0大炒斯洛伐克，E組次名躋身十六強，教練安歷基矢言眾將已「原力覺醒」，無懼硬撼克羅地亞。隨着狂牛復甦，加上淘汰賽同區有比利時、葡萄牙、意大利和法國多支強隊，爭標路上惡戰難免。 西班牙E組先跟瑞典互交白卷，次輪又1:1和波蘭，空有控球率沒有威脅攻門。幸而，他們今仗回勇，六十六巴仙控球率轉化成十九次射門，當中鋒將沙拉比亞、費倫托利斯和中堅拿樸迪各入一球，加上敵軍門將杜巴夫卡和中場古卡的烏龍球大勝5:0，以小組次名打入十六強，同日3:2擊敗波蘭的瑞典則首名晉級。 原力覺醒鬥克軍 狂牛首度於歐國盃單場入五球，安歷基...
2021-06-25
常常聽到西方藝術、東方藝術、中國藝術及歐洲藝術等，但廣東藝術，你又有沒有聽過？香港藝術館正舉行「南嶺之南──館藏廣東繪畫選」展覽，展示的正正是廣東藝術，展覽精選逾80組由明末清初至二十世紀的廣東繪畫作...
2021-06-23
已故賭王何鴻燊的三房兒子何猷啟於2018年秘娶內地女友齊嬌，婚後育有兩名女兒。怎料去年7月，兩公婆被指在賭王喪禮上貌合神離，隨即爆出於出殯翌日，猷啟背妻拖年約20歲的港女新歡Alice Chung（鍾...
2021-06-25
大灣區發展是國家重要的發展策略，「十四五」規劃重點建設灣區成為國際科技創新中心，加上龐大人口市場，吸引環球科技巨擘相繼落戶，創投資金紛至沓來。創科發展潛力無窮，對初創而言，大灣區無疑是建立品牌業務的加...
2021-06-25
應屆遮打盃冠軍苗廄的「勇戰神駒」，大有機會成為今季最佳長途馬，日前此駒獲得澳洲維多利亞馬會邀請，參加今年十一月二日在費明頓馬場舉行，途程為三千二百米的的國際一級賽墨爾本盃，而對方亦已向練馬師苗禮德及馬主，提供有關賽駒運往澳洲出賽的檢疫安排及其他所需資料。不過，練者就認為現時距該賽仍超過四個月，有足夠時間跟馬主余潤興詳細研究會否參戰，最重要的是一旦遠征澳洲，賽後是否有足夠時間休息，然後部署十二月香港國際賽，所以稍後才會決定會否參賽。 馬場浮世繪
2021-06-25