國泰要求員工打針 否則影響續聘

機場男地勤工感染變種病毒，令人關注機場工作人員接種新冠疫苗的情況。國泰航空昨天要求所有駐港機組人員，必須於今年八月三十一日或之前打針，並將檢視未打針的機師及機艙服務員的聘用安排，評估他們能否續聘為機組人員。若部份機組人員未能打針，公司會按個別情況，盡量作出短期過渡安排。國泰指，至今已有九成駐港機師以及逾六成半的駐港機艙服務員預約或已打針。國泰強調，疫苗接種是國泰航空，以至全球航空業復甦的關鍵因素，顯然行業的趨勢是，只有全面接種疫苗的機組人員，才可以執勤前往大部份航點後而毋須在當地隔離便回港、獲准執勤前往若干高風險地區，以及運作豁免隔離安排的「航空氣泡」航班。機管局要求禁區員工接種疫苗另外，機管局宣佈，將由八月一日起要求所有進入機場禁區範圍的機場員工，必須出示完成接種新冠疫苗的證明，否則要出示即日有效的陰性檢測證明。