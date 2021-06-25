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英國抵港檢疫期延長至21日

2021-06-25 列印
　　政府昨晚宣佈，下周一起，將英國指明為甚高風險的A2組指明地區，由英國抵港人士須在指定檢疫酒店強制檢疫二十一天，期間接受四次檢測，縮短已完成疫苗接種人士檢疫期的安排並不適用。由明天起，高風險地區來港人士的登機核酸檢測須為聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測。

　　另外，本港長者的新冠疫苗接種率偏低，行政會議成員兼安老事務委員會主席林正財透露，正與內科醫學院溝通，積極考慮落實六十歲以上的市民可毋須預約，便可以直接到接種中心打針的建議，以方便長者接種。



　　林正財表示，政府推廣接種疫苗是為了更有效保護長者，尤其院舍的感染風險較高，期望院舍的接種率，能夠與一般季節性流感疫苗的接種率相約，達到八成或以上。他又認為，政府停發院舍員工每月二百元的強制檢測津貼的措施合適。

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