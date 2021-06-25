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深圳連續17天零確診 兩針接種率近76%

2021-06-25 列印
　　內地新增十六宗新冠肺炎輸入個案，沒有新本地確診個案。深圳市衞健委表示，今波疫情處理工作取得階段性勝利，做到連續十七天零確診，已在一個潛伏期得到有效控制。深圳累計約有八百四十四萬人已接種兩針新冠疫苗，全市兩針接種率近七成六。

台增129本土病例



　　此外，台灣新增一百二十九宗本地個案，再多六人病逝。疫情指揮中心再接獲三十四宗接種疫苗後死亡事件，累計一百七十八宗，至今已解剖二十六具遺體，均與接種疫苗無關，其中二十三人死於自身慢性病，一人死於吸入食物窒息、兩人死於頸椎骨折。

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