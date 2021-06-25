《蘋果日報》昨日出版最後一期實體報，結束二十六年歷史。警方日前以涉嫌違反《港區國安法》，拘捕《蘋果》主筆「李平」；有消息指，初步調查後，批准他保釋外出。早前被捕的《蘋果》總編輯羅偉光及動新聞平台總監張志偉，則分別入稟高等法院，指警方檢走的新聞材料，部份涉及法律專業保密權，要求歸還。傳主筆「李平」准保釋警方前日在將軍澳拘捕《蘋果日報》主筆，筆名「李平」的五十五歲男子楊清奇，指他涉嫌違反《港區國安法》的「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，並通宵扣查。據悉，經初步調查後，警方國安處人員批准他保釋外出。警方上周四以涉嫌違反《國安法》拘捕《蘋果》五名高層，並到五人住所及壹傳媒大樓蒐證，檢走部份證物。被捕五人中，羅偉光和張志偉分別入稟高等法院，指警方檢取的新聞材料等資料，部份涉及法律專業保密權，不屬法庭手令範圍，要求法庭釐清有關資料是否合法檢取，若裁定屬手令範圍外，應歸還兩人，同時要求警方賠償。答辯人是警務處處長。羅偉光目前被控一項「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，不准保釋，八月十三日再訊；張志偉則獲准保釋。《蘋果》昨日出版最後一期實體報，全港多區多人排隊購買。期間綽號「女長毛」的雷玉蓮昨日凌晨在旺角購得《蘋果》後，於報檔附近一間店舖捲閘外擺放，並放置兩個蘋果狀擺設。但一名中年女子突然走近，將擺設踢爛。警方扣查後者，指她涉嫌刑事毁壞。葵青區議員周偉雄表示，《蘋果》慈善基金捐助的基層市民求助指，原本每兩至三個月獲資助三萬多元，以購買癌症藥物。但基金告知短期內可能無法再資助，周促請政府及慈善團體提供協助。