英指《蘋果》停刊引寒蟬效應 外交部：反中亂港無法外權

《蘋果日報》昨日停刊，美國、英國等西方多國關注，其中英國批評港府引發寒蟬效應。在北京，外交部批評英方再三公然干涉香港事務和中國內政，對此表示強烈不滿及堅決反對。他又指，新聞自由不是免罪牌，反中亂港沒有法外權。英國外相藍韜文發聲明指，港府強行令《蘋果》停止運作，打擊香港言論自由，批評當局利用《國安法》限制自由、懲罰異見，引發寒蟬效應，促請北京遵守《中英聯合聲明》中的承諾。美國駐港澳總領事館則強調，《世界人權宣言》確保自由表達的權利。歐盟指北京的舉措與香港作為國際商業中心的願望背道而馳。日本內閣官房長官加藤勝信指，香港言論及新聞自由大幅倒退，對此深表擔憂。在北京，外交部發言人趙立堅回應指，中方管治香港的依據是中國憲法和《基本法》，而非《中英聯合聲明》，任何外國都無權藉此對香港事務和中國內政指手畫腳、說三道四。英方關心新聞和言論自由是假，插手香港政治是真，關心香港公共秩序是假，搞亂香港是真。