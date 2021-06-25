梁振英：解決《蘋果》操守問題就是停刊

《蘋果日報》昨天最後出版，前行政長官、全國政協副主席梁振英在facebook發文批評，《蘋果日報》是「香港新聞界之恥，是香港之恥，文人之恥」。他形容《蘋果日報》的問題不僅是操守問題，而是虛偽問題，一方面高舉報道真相的旗幟，另一方面不斷做假造謠，認為「唯一解決了蘋果日報操守問題的，就是蘋果日報停刊」。他又提到，二○一八年用了約五百元買二千股壹傳媒股票，現時願意再出五百元做小股東，和其他有心人成立「新壹傳媒公司」，去英國辦《英文蘋果日報》，揭露英國官員和名人的私生活，以「享受英國的新聞自由和言論自由」。