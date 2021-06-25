渣華道黃雨變澤國 車輛「陸上行舟」

今屆歐洲國家盃首兩輪分組賽皆和的西班牙，周三最後一輪及時回勇主場5:0大炒斯洛伐克，E組次名躋身十六強，教練安歷基矢言眾將已「原力覺醒」，無懼硬撼克羅地亞。隨着狂牛復甦，加上淘汰賽同區有比利時、葡萄牙、意大利和法國多支強隊，爭標路上惡戰難免。 西班牙E組先跟瑞典互交白卷，次輪又1:1和波蘭，空有控球率沒有威脅攻門。幸而，他們今仗回勇，六十六巴仙控球率轉化成十九次射門，當中鋒將沙拉比亞、費倫托利斯和中堅拿樸迪各入一球，加上敵軍門將杜巴夫卡和中場古卡的烏龍球大勝5:0，以小組次名打入十六強，同日3:2擊敗波蘭的瑞典則首名晉級。 原力覺醒鬥克軍 狂牛首度於歐國盃單場入五球，安歷基...

2021-06-25