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渣華道黃雨變澤國 車輛「陸上行舟」

2021-06-25 列印
■渣華道滿街黃泥水。 fb「D18 - 東區友」圖片
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　　天文台昨日先後兩次發出黃色暴雨警告信號，港九部份地區出現輕微水浸。據網上圖片所見，北角渣華道滿街都是黃泥水，水深超過車胎高度，車輛有如陸上行舟。而牛頭角一條地下行人隧道，大量雨水沿住樓梯往下湧入，地下通道水深到腳跟，行人都要小心翼翼在積水步行。天文台在facebook專頁表示，與低壓槽相關的雷雨影響廣東沿岸及南海北部。本港方面，多處地區錄得超過三十毫米雨量，港島南區及新界北區的雨勢較大，錄得超過七十毫米，今日料仍有驟雨及雷暴，周末期間短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。





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