門診預約被第三者取消拘夫婦

元朗賽馬會健康院有病人的門診預約紀錄，懷疑在不知情下被第三者取消，警方分別在屯門及元朗拘捕夫婦，兩人涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」被捕，正被扣留調查。警方在上星期六接獲醫管局報案，網絡安全及科技罪案調查科人員根據深入調查後，前日分別在屯門拘捕一名三十七歲男子，以及在元朗拘捕一名三十五歲女子。醫管局表示，一名病人依照早前經普通科門診電話預約系統所預約的診期，透過系統被取消。診所職員隨即檢視電話預約系統內的紀錄，發現有關取消預約的指令，是經由一個並非屬於該病人的電話號碼發出，又發現有關電話號碼近期曾多次致電預約系統，懷疑有人在病人不知情下擅自取消有關預約。