  • 2021年6月25日 星期五
  • 27º
  • 94%
熱門： 蘋果日報加薪港鐵蔡一鳳打針優惠

日報新聞 > 港聞

大灣區律師執業試增設港考場

2021-06-25 列印
大灣區律師執業試增設港考場
Previous Next

　　內地司法部宣佈，首次粵港澳大灣區律師執業考試將於下月三十一日舉行，並在香港增設考場。律政司司長鄭若驊（見圖）歡迎有關決定。

　　原定今年一月三十日舉行的首次粵港澳大灣區律師執業考試，因新冠肺炎疫情延期，內地司法部公佈考試將於七月三十一日舉行，並在深圳及珠海以外，增設香港考場。政府提醒考生應採取防疫措施，又建議應考前接種新冠疫苗。



　　鄭若驊感謝司法部一直以來大力落實大灣區考試，指增設香港考場為本地考生帶來莫大便利，她會積極做好香港考區的考試組織實施工作，使考試順利舉行。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd