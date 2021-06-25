大灣區律師執業試增設港考場

原定今年一月三十日舉行的首次粵港澳大灣區律師執業考試，因新冠肺炎疫情延期，內地司法部公佈考試將於七月三十一日舉行，並在深圳及珠海以外，增設香港考場。政府提醒考生應採取防疫措施，又建議應考前接種新冠疫苗。
鄭若驊感謝司法部一直以來大力落實大灣區考試，指增設香港考場為本地考生帶來莫大便利，她會積極做好香港考區的考試組織實施工作，使考試順利舉行。
港府批准郵輪「公海遊」（seacation）在七月底復航，星夢郵輪及皇家加勒比國際遊輪兩家公司着手籌備，前者的「雲頂夢號」本月初抵港，船員在郵輪上檢疫並打了第一針，可如期七月三十日首航，但後者受人手調...
2021-06-25
美國再次以涉及強迫勞動為由，將新疆生產建設兵團等五間中國企業列入貿易黑名單，據報更將會宣佈禁進口部份來自新疆的太陽能產品。不過，外界猜測，此舉恐怕對太陽能供應鏈產生影響，迫使美企往他處另尋材料。中方重...
2021-06-25
英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）不僅是世界歷史上舉足輕重具英雄特質的政治人物，同時也是一位熱愛繪畫的藝術家。他一九六一年送給老朋友希臘船王奧納西斯的畫作《布雷克勒護城河》（The...
2021-06-25
據《星島地產網》報道，不少一手向隅客回流二手市場，帶動部份屋苑錄得高價成交。港置分區董事劉浩勤表示，將軍澳峻瀅2期3座高層F室，面積525方呎，兩房間隔，以830萬成交，呎價15810元，創同類成交價...
2021-06-25
美國聯儲局主席鮑威爾放鴿，市場對加息憂慮紓緩，加上憧憬美國短期內達成基建協議，支持美股向好，納指及標指齊創新高。杜指早段曾升287點，報34162點；納指續創新高，曾升143點，高見14414點；標指...
2021-06-25
今屆歐洲國家盃首兩輪分組賽皆和的西班牙，周三最後一輪及時回勇主場5:0大炒斯洛伐克，E組次名躋身十六強，教練安歷基矢言眾將已「原力覺醒」，無懼硬撼克羅地亞。隨着狂牛復甦，加上淘汰賽同區有比利時、葡萄牙、意大利和法國多支強隊，爭標路上惡戰難免。 西班牙E組先跟瑞典互交白卷，次輪又1:1和波蘭，空有控球率沒有威脅攻門。幸而，他們今仗回勇，六十六巴仙控球率轉化成十九次射門，當中鋒將沙拉比亞、費倫托利斯和中堅拿樸迪各入一球，加上敵軍門將杜巴夫卡和中場古卡的烏龍球大勝5:0，以小組次名打入十六強，同日3:2擊敗波蘭的瑞典則首名晉級。 原力覺醒鬥克軍 狂牛首度於歐國盃單場入五球，安歷基...
2021-06-25
常常聽到西方藝術、東方藝術、中國藝術及歐洲藝術等，但廣東藝術，你又有沒有聽過？香港藝術館正舉行「南嶺之南──館藏廣東繪畫選」展覽，展示的正正是廣東藝術，展覽精選逾80組由明末清初至二十世紀的廣東繪畫作...
2021-06-23
已故賭王何鴻燊的三房兒子何猷啟於2018年秘娶內地女友齊嬌，婚後育有兩名女兒。怎料去年7月，兩公婆被指在賭王喪禮上貌合神離，隨即爆出於出殯翌日，猷啟背妻拖年約20歲的港女新歡Alice Chung（鍾...
2021-06-25
大灣區發展是國家重要的發展策略，「十四五」規劃重點建設灣區成為國際科技創新中心，加上龐大人口市場，吸引環球科技巨擘相繼落戶，創投資金紛至沓來。創科發展潛力無窮，對初創而言，大灣區無疑是建立品牌業務的加...
2021-06-25
應屆遮打盃冠軍苗廄的「勇戰神駒」，大有機會成為今季最佳長途馬，日前此駒獲得澳洲維多利亞馬會邀請，參加今年十一月二日在費明頓馬場舉行，途程為三千二百米的的國際一級賽墨爾本盃，而對方亦已向練馬師苗禮德及馬主，提供有關賽駒運往澳洲出賽的檢疫安排及其他所需資料。不過，練者就認為現時距該賽仍超過四個月，有足夠時間跟馬主余潤興詳細研究會否參戰，最重要的是一旦遠征澳洲，賽後是否有足夠時間休息，然後部署十二月香港國際賽，所以稍後才會決定會否參賽。 馬場浮世繪
2021-06-25