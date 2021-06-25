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海關檢逾兩公噸瀕危物種魚翅

2021-06-25 列印
海關檢逾兩公噸瀕危物種魚翅
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　　香港海關前天在葵涌海關大樓驗貨場一個貨櫃內，檢獲約二點八公噸懷疑受管制屬瀕危物種的藍吻犁頭鰩屬乾魚翅，及約七十二公斤懷疑受管制屬瀕危物種的乾魚翅，估計市值共約三百九十萬元。

　　海關人員透過風險評估，揀選及查驗一個從幾內亞抵港的貨櫃，並在貨櫃內發現該批懷疑受管制的藍吻犁頭鰩屬乾魚翅及乾魚翅。案件已轉交漁農自然護理署跟進。



　　根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款一千萬元及監禁十年。

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