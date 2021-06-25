孕婦被控阻差辦公 押後至八月再訊

懷孕七個多月的高齡孕婦今年一月疑在土瓜灣被警員截查身份證時，以社交距離為由拒絕配合，事後被控阻差辦公，昨於九龍城裁判法院首次提堂，婦人暫毋須答辯。梁嘉琪裁判官應辯方要求，將案件押後至八月，被告獲准以五百元現金擔保外出。她在庭外透露案發後三天早產，嬰兒當時僅三十周，出生後須留醫深切治療部兩個多月，雖然現時已經出院，但身體比一般嬰兒虛弱。四十三歲劉笑芬被控一項阻礙公職人員罪，指她在今年一月二十日，在土瓜灣阻礙依法執行公務的公職人員。裁判官，將案件押後至八月十九日，以待索取文件及給予被告法律意見。被告期間不得離開香港、須居住在報稱地址及每周到警署報到。