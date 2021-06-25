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圖書館擺放涉違國安法者著作

2021-06-25 列印
　　康文署指石塘咀公共圖書館的「館長之選」架上，擺放涉嫌因違反《港區國安法》，正等候審訊人士的多本著作，正對事件進行嚴謹和詳盡的調查，冀盡快找出事實真相。

　　發言人表示，若有任何員工牽涉在內，我們會諮詢相關部門，並按照既定機制嚴肅處理，採取適當行動。隨着《港區國安法》的立法，圖書館須確保館藏遵守有關法例的規定。當康文署發現有關館藏涉嫌內容可能違反國安法，會以嚴肅態度處理，暫停有關館藏的服務，與有關部門研究內容是否違反有關法例。



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