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三團體承接民陣傳統 今向警申七一遊行

2021-06-25 列印
　　民陣臨時召集人鍾松輝早前表示，警方已經將民陣定義為無註冊社團，難以合法申請舉辦遊行，不會申請七一遊行。天水連線、守護大嶼聯盟及社民連三個團體，昨日向傳媒稱將於今日向警方申請舉辦七一遊行不反對通知書，承接民陣十七年來的傳統。三個團體聯合表示，今年七一遊行的主題是「堅守民間社會、抵抗政治打壓、釋放所有政治犯」。



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