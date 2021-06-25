  • 2021年6月25日 星期五
  • 27º
  • 94%
熱門： 蘋果日報加薪港鐵蔡一鳳打針優惠

日報新聞 > 港聞

美股中段升244點

2021-06-25 列印
　　杜指中段報三四一一八點，升二百四十四點；納指則報一四三八九點，升一百一十八點。滙控預託證券價格見四十五點八二港元，跌零點零八港元；騰訊則見五百八十六點一一港元，升三點一一港元。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd